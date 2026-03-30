search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.53元，其中最高估值2.4元，最低估值0.5元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.4(2.4)3.574.455.42
最低值0.5(0.5)0.811.792.43
平均值1.57(1.56)2.453.493.9
中位數1.53(1.5)2.553.713.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值284.04億314.51億355.60億405.83億
最低值269.84億291.59億310.73億330.20億
平均值274.87億300.48億328.45億368.75億
中位數274.56億298.62億325.46億369.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.641.372.74-0.24
營業收入62.68億166.81億227.49億231.56億252.01億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLYV

相關行情

台股首頁我要存股
理想國演藝145.71-2.89%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty