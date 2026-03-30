鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為185.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.53元，其中最高估值2.4元，最低估值0.5元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.4(2.4)
|3.57
|4.45
|5.42
|最低值
|0.5(0.5)
|0.81
|1.79
|2.43
|平均值
|1.57(1.56)
|2.45
|3.49
|3.9
|中位數
|1.53(1.5)
|2.55
|3.71
|3.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|284.04億
|314.51億
|355.60億
|405.83億
|最低值
|269.84億
|291.59億
|310.73億
|330.20億
|平均值
|274.87億
|300.48億
|328.45億
|368.75億
|中位數
|274.56億
|298.62億
|325.46億
|369.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|-0.24
|營業收入
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
|252.01億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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