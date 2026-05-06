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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對格羅方德(GFS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.9元，其中最高估值1.96元，最低估值1.73元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.9
|3.85
|最低值
|1.73(1.72)
|2.02
|2.3
|平均值
|1.88(1.87)
|2.45
|3.13
|中位數
|1.9(1.86)
|2.45
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74.00億
|84.92億
|101.37億
|最低值
|71.66億
|77.00億
|83.94億
|平均值
|72.38億
|80.11億
|89.92億
|中位數
|72.16億
|79.95億
|88.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.49
|2.62
|1.85
|-0.48
|1.59
|營業收入
|65.85億
|81.08億
|73.92億
|67.50億
|67.91億
詳細資訊請看美股內頁：
格羅方德(GFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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