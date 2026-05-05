鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-05 18:17

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (5) 日早盤以 96.3 元創新天價，同時在盤後並公布布最新獲利財報資訊，鉅橡 2026 年首季稅後純益 4247 萬元，與上季相當，年增 1.1 倍，每股純益 0.52 元。同時，鉅橡對去年股息 1.1 元及現增案，都將在明 (6) 日除息及除權交易。

鉅橡 2026 年第一季營收 3.64 億元，毛利率 26.28%，季減 0.12 個百分點，年增 4.56 個百分點，稅後首季稅後純益 4247 萬元，與上季相當，年增 1.1 倍，每股純益 0.52 元。

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鉅橡持續優化產品組合並提升高附加價值產品比重，搭配即時供應優勢與彈性生產調度，強化在 PCB 供應鏈中的競爭力；同時新廠預計最快今年第四季試車投產，未來將提升接單彈性與產能效率，支撐後續營運成長。

鉅橡指出，近期受地緣政治衝突影響，上游原物料價格明顯上揚，公司一方面透過分散供應商策略，強化原料採購彈性並穩定供應來源，另一方面自 4 月起陸續與客戶進行價格調整，以降低原物料價格波動之影響。

鉅橡持續優化產品組合並提升高附加價值產品比重，搭配彈性調整生產與出貨策略，以維持整體營運穩健；在產能與出貨方面，憑藉即時供應優勢，快速回應客戶需求，並於客戶新產線啟動時即時支援，進一步強化鉅橡在 PCB 產業供應鏈中的競爭優勢。

此外，鉅橡新廠建置持續推進，預計最快於今年第四季試車投產，未來可依市場需求彈性調整產線配置，涵蓋美耐板及 PCB 及 IC 載板鑽孔製程墊板等產品，有助提升接單彈性與產能調度效率，支撐後續營運成長。