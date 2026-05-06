營收速報 - 英業達(2356)4月營收847.87億元年增率高達36.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為2,850.97億元，累計年增率30.1%。
最新價為49.2元，近5日股價上漲1.29%，相關電腦週邊上漲0.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10382 張
- 外資買賣超：+12882 張
- 投信買賣超：-1970 張
- 自營商買賣超：-530 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|847.87億
|37%
|-3%
|26/3
|875.63億
|47%
|72%
|26/2
|509.34億
|-1%
|-18%
|26/1
|618.13億
|35%
|-4%
|25/12
|643.50億
|-11%
|23%
|25/11
|521.56億
|-14%
|-5%
英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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