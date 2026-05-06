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營收速報 - 英業達(2356)4月營收847.87億元年增率高達36.53％

鉅亨網新聞中心

英業達(2356-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣847.87億元，年增率36.53%，月增率-3.17%。

今年1-4月累計營收為2,850.97億元，累計年增率30.1%。

最新價為49.2元，近5日股價上漲1.29%，相關電腦週邊上漲0.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10382 張
  • 外資買賣超：+12882 張
  • 投信買賣超：-1970 張
  • 自營商買賣超：-530 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 847.87億 37% -3%
26/3 875.63億 47% 72%
26/2 509.34億 -1% -18%
26/1 618.13億 35% -4%
25/12 643.50億 -11% 23%
25/11 521.56億 -14% -5%

英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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