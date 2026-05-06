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盤中速報 - 深證成指上漲359.63點至15467.1878點，漲幅2.38%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日10:19，深證成指上漲359.63點（或2.38%），暫報15467.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.87%
  • 近 1 月：+13.14%
  • 近 3 月：+8.28%
  • 近 6 月：+14.25%
  • 今年以來：+11.7%

焦點個股


國家大基金持股概念領漲+5.90%。其中 江波龍(301308-CN) 上漲 17.48% ; 賽微電子(300456-CN) 上漲 10.21% ; 通富微電(002156-CN) 上漲 10.01% 。

微信小程式概念領漲+5.14%。其中 東方國信(300166-CN) 上漲 16.45% ; 吳通控股(300292-CN) 上漲 2.15% ; 證通電子(002197-CN) 上漲 0.99% 。


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相關行情

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江波龍481.34+20.0%
賽微電子53.76+17.3%
通富微電56.95+10.0%
東方國信18.53+20.0%
吳通控股5.24+2.54%
證通電子8.37+3.98%

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