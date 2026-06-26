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盤中速報 - 深證成指下跌-527.63點至15816.4522點，跌幅3.23%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日01:07，深證成指下跌527.63點（或3.23%），暫報15816.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.95%
  • 近 1 月：+3.07%
  • 近 3 月：+18.43%
  • 近 6 月：+20.79%
  • 今年以來：+20.84%

焦點個股


幽門螺桿菌概念概念領跌-5.57%。其中 *ST賽隆(002898-CN) 下跌 95.78% ; 粵萬年青(301111-CN) 下跌 10.98% ; 翰宇藥業(300199-CN) 下跌 7.23% 。

F5G概念概念領跌-5.10%。其中 平治信息(300571-CN) 下跌 9.76% ; 光迅科技(002281-CN) 下跌 7.82% ; 天邑股份(300504-CN) 下跌 6.92% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指幽門螺桿菌概念F5G概念

相關行情

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*ST賽隆0.34-95.9%
粵萬年青26.48-12.2%
翰宇藥業20.03-8.91%
平治信息45.36-8.01%
光迅科技240.48-8.02%
天邑股份16.41-6.92%

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