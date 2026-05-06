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盤中速報 - 深證成指上漲392.72點至15500.2737點，漲幅2.6%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日01:00，深證成指上漲392.72點（或2.6%），暫報15500.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.87%
  • 近 1 月：+13.14%
  • 近 3 月：+8.28%
  • 近 6 月：+14.25%
  • 今年以來：+11.7%

焦點個股


微信小程式概念領漲+7.11%。其中 東方國信(300166-CN) 上漲 20.01% ; 證通電子(002197-CN) 上漲 3.73% ; 吳通控股(300292-CN) 上漲 2.94% 。

國家大基金持股概念領漲+6.40%。其中 江波龍(301308-CN) 上漲 20% ; 賽微電子(300456-CN) 上漲 17.5% ; 通富微電(002156-CN) 上漲 10.01% 。


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相關行情

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東方國信18.53+20.0%
證通電子8.41+4.47%
吳通控股5.28+3.33%
江波龍481.34+20.0%
賽微電子52.96+15.6%
通富微電56.95+10.0%

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