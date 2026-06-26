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盤中速報 - 深證成指下跌-489.62點至15854.4677點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日02:08，深證成指下跌489.62點（或3%），暫報15854.47點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.95%
  • 近 1 月：+3.07%
  • 近 3 月：+18.43%
  • 近 6 月：+20.79%
  • 今年以來：+20.84%

焦點個股


F5G概念概念領跌-5.96%。其中 平治信息(300571-CN) 下跌 10.63% ; 光迅科技(002281-CN) 下跌 8.78% ; 天邑股份(300504-CN) 下跌 7.94% 。

幽門螺桿菌概念概念領跌-5.61%。其中 *ST賽隆(002898-CN) 下跌 95.9% ; 粵萬年青(301111-CN) 下跌 12.84% ; 翰宇藥業(300199-CN) 下跌 8.78% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指F5G概念幽門螺桿菌概念

相關行情

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平治信息45.22-8.29%
光迅科技240.38-8.06%
天邑股份16.41-6.92%
*ST賽隆0.35-95.8%
粵萬年青26.47-12.2%
翰宇藥業20.04-8.87%

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