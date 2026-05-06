鉅亨網新聞中心 2026-05-06 09:21

據《日經新聞》5 日（周二）報導，中國已向國內晶片製造商提出一項非正式但明確的要求，今年使用的矽晶圓，70% 必須來自本土供應商。

此舉代表在 AI 時代晶片戰略地位日益凸顯的背景下，中國正加速推進半導體供應鏈全環節國產化替代。

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矽晶圓是晶片製造的基底材料，其中 12 英寸（300mm）大矽晶圓是生產高性能邏輯晶片和記憶體晶片的核心元件。目前全球市場由日本信越化學和勝高（SUMCO）主導，兩家合計佔據半壁江山。

消息人士透露，新規實質上意味著「只有 30% 的場仍對外國玩家開放」。儘管在先進製程領域中國仍需要進口高階矽晶圓，但在成熟和傳統晶片市場，國產矽晶圓已能滿足需求。