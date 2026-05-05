鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為21.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.73元上修至0.75元，其中最高估值0.84元，最低估值0.6元，預估目標價為21.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.84(0.84)
|1.38
|1.38
|最低值
|0.6(0.6)
|0.95
|1.28
|平均值
|0.74(0.73)
|1.1
|1.33
|中位數
|0.75(0.73)
|1.1
|1.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|122.18億
|140.62億
|158.06億
|最低值
|110.02億
|114.84億
|133.88億
|平均值
|116.67億
|127.89億
|142.51億
|中位數
|117.61億
|126.38億
|135.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.32
|0.28
|-0.15
|0.21
|-0.05
|營業收入
|100.01億
|38.49億
|36.15億
|46.65億
|68.80億
詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團RKT-US的目標價調降至21元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為22.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇