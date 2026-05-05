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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊迪思半導體(LSCC-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為140.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萊迪思半導體(LSCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.75元，其中最高估值1.84元，最低估值1.55元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.84(1.75)34
最低值1.55(1.5)1.942.45
平均值1.7(1.58)2.263.05
中位數1.75(1.55)2.272.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值8.32億11.09億13.19億
最低值6.83億7.66億9.50億
平均值7.33億9.03億10.86億
中位數7.49億9.00億10.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.671.271.850.440.02
營業收入5.15億6.60億7.37億5.09億5.23億

詳細資訊請看美股內頁：
萊迪思半導體(LSCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLSCC

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