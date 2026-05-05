鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊迪思半導體(LSCC-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萊迪思半導體(LSCC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.75元，其中最高估值1.84元，最低估值1.55元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.84(1.75)
|3
|4
|最低值
|1.55(1.5)
|1.94
|2.45
|平均值
|1.7(1.58)
|2.26
|3.05
|中位數
|1.75(1.55)
|2.27
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.32億
|11.09億
|13.19億
|最低值
|6.83億
|7.66億
|9.50億
|平均值
|7.33億
|9.03億
|10.86億
|中位數
|7.49億
|9.00億
|10.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.67
|1.27
|1.85
|0.44
|0.02
|營業收入
|5.15億
|6.60億
|7.37億
|5.09億
|5.23億
詳細資訊請看美股內頁：
萊迪思半導體(LSCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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