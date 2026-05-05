鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit(BIP-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為43.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit(BIP-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至1.11元，其中最高估值1.64元，最低估值0.67元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.64(1.64)
|2.07
|2.32
|最低值
|0.67(0.67)
|1
|1.22
|平均值
|1.15(1.11)
|1.52
|1.62
|中位數
|1.11(0.91)
|1.3
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|130.97億
|102.95億
|111.28億
|最低值
|93.67億
|97.44億
|105.37億
|平均值
|112.32億
|100.20億
|108.33億
|中位數
|112.32億
|100.20億
|108.33億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.16
|0.14
|0.14
|0.04
|0.90
|營業收入
|115.37億
|144.27億
|179.31億
|210.39億
|231.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit(BIP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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