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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit(BIP-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為43.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit(BIP-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.91元上修至1.11元，其中最高估值1.64元，最低估值0.67元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.64(1.64)2.072.32
最低值0.67(0.67)11.22
平均值1.15(1.11)1.521.62
中位數1.11(0.91)1.31.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值130.97億102.95億111.28億
最低值93.67億97.44億105.37億
平均值112.32億100.20億108.33億
中位數112.32億100.20億108.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.160.140.140.040.90
營業收入115.37億144.27億179.31億210.39億231.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit(BIP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBIP

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