股王信驊 ( 5274-TW ) 今 (5) 日公告首季財報，單季獲利 14.14 億元，季增 18%，年增 59.41%，每股純益 37.41 元，寫下單季歷史新高紀錄。展望後市，市場看好，隨著 AI 伺服器的運算密度不斷增加，也連帶拉抬管理需求，推升整體伺服器管理晶片 (BMC) 迎來新一波成長，信驊將持續受惠該趨勢。

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外資指出，AI 第一波浪潮由高效能輝達 ( NVDA-US ) GPU 主導，不過進入代理式 AI 時代後，AI 系統必須具備規劃多步驟任務、記憶過去行為並與各種外部工具互動的能力，隨系統複雜度提升，將使運算重心從 GPU 轉向整體系統。

信驊董事長林鴻明看好，2026 年一般伺服器與 AI 伺服器將同步成長，且均有望達成雙位數百分比增長，全年營收將優於 2025 年。外資預期，在 GPU 成長動能延續至 2027 年，包括推出更多機架產品及潛在新型 NVLink 交換器，資本支出效率可望提升，在此趨勢下，信驊 AST2700 產品預計 2027 年明顯放量，加上其平均售價 (ASP) 上漲，也將反映在其營收與獲利。