2026超高齡社會來臨 永達保經：母親節送「尊嚴」 專家授保單健檢三步驟

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-05 11:28

隨著台灣在 2026 年正式邁入「超高齡社會」，每 5 人中就有 1 位長者。今年的母親節，最好的禮物或許不再是昂貴大餐，而是為母親織就一張足以抵禦長壽風險與醫療通膨的防護網。永達保險經紀人總經理特助吳柏瑨指出，面對醫療科技日新月異與長照缺口，子女應陪同母親進行深度「保單健檢」，利用增額終身壽險的複利優勢，預約一個有選擇權的優雅晚年。

永達保險經紀人總經理特助吳柏瑨。(圖/永達保經提供)

根據最新統計，台灣 65 歲以上高齡人口已達 467 萬人。儘管政府於今年正式推動「長照 3.0」擴大服務對象，但其資源多集中於基礎照護。吳柏瑨警示，國人平均壽命雖高，卻有約 8.4 年處於不健康狀態，且 65 歲以上長者過半患有 3 種以上慢性病。

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「醫療服務類物價指數逐年攀升，2024 年 3 月通膨率曾高達 4.47%。」吳柏瑨強調，若僅依賴基本社福，未來面臨達文西手臂等微創手術、標靶藥物或高品質自費病房時，晚年生活恐陷入資源受限的「將就」，而非依照意願的「選擇」。

針對此現況，永達保經建議子女在 5 月陪同母親依循以下三步驟進行保單體檢，一、盤點舊有缺口：重新檢視早年投保的實支實付或手術險，確認保額是否足以應對現今動輒數十萬元的微創技術費用。二、建立長照保障：評估失能險與長照險。若母親因年齡或體況受限，則需尋求更具彈性的補位方案。三、啟動增額壽險補位：針對保障不足處，運用「增額終身壽險」作為核心後援。

在整體保單檢視過程中，永達特別強調「增額終身壽險」的戰略地位，其特點在於，繳費期滿後，保額與保單價值準備金會隨時間「複利增值」，這不僅能對抗通膨侵蝕，更具備三大功能，一、緊急預備金：具備靈活運用的特性，當突發疾病或意外發生，而長照險尚未達理賠門檻時，這筆資金就是最即時的救命金。二、退休金補位： 隨著保單現金價值逐年長大，可作為退休後的穩定現金流，讓母親在生活品質上不需妥協。

三、失能保障延伸：部分增額終身壽險在設計上即兼具失能守護。對於年輕族群 (如孫輩)，若提早規劃，更能以低成本鎖定高額保障；對於母親，則是透過資產累積，確保即便在失能險給付之外，仍有足夠財力支應最優質的醫療選擇。