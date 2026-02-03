鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-03 19:22

「台灣現在比矽谷還矽谷！」永達保經今 (3) 日舉行新春記者會，精算師出身的董事長吳文永向來投資眼光獨到，談及目前資本市場，他認為，受惠於 AI 浪潮，台灣正處於史上難得一見的紅利噴發期，加上民間財富實力驚人，經濟、股市榮景再旺十年應沒問題。此外，由於中國祭出保險佣金減半政策，使得台灣永達獲利正式超越大陸，再現黃金交叉。

過往中國大陸保險市場成長快速，但受新冠疫情衝擊，永達大陸轉投資公司「永達理」也受到波及，但在 2025 年出現了關鍵轉折。吳文永直言，先前先是受到美中貿易戰影響，加上保險政策調整使合約佣金大幅縮減，導致保經市場面臨嚴峻挑戰。

面對大陸保險市場環境驟變，永達理採取了極為果斷的成本優化戰略，吳文永說明，過去在合約正常期，當地一年的房租支出高達 1.1 億元人民幣，然而受政策調整與經濟低迷雙重打擊，營收結構大幅減損，隨即把年租金成本降至 4500 萬元人民幣。

吳文永指出，在永達創立 25 年的歷史中，始終堅持不裁員，但面對大陸市場固定收益銳減及佣金惡性競爭的極端情況，不得不實施人力縮減策略以求生存。在此艱困局勢下，大陸市場去年仍能貢獻 1 億元人民幣獲利，實屬難能可貴；相比之下，台灣市場的穩健與成長動能較具優勢。

根據最新財報數據，永達台灣 2025 年的獲利已大幅超過大陸認列的部分，且 2026 年 1 月的新契約保費較去年同期驚人地成長了 172%。

對於台灣經濟，吳文永也相當有信心，他觀察到「四漲」的奇特現象，分別是股市漲、房價漲，銀行與保險業績也很旺，「這代表台灣真的很有錢」。他預測，台灣這波好勢頭「再旺十年沒問題」，因為全世界的科技大廠都在台灣搶地設廠，這股「紅利」可望繼續支撐保險市場成長，看好投資型保單仍是主流產品。

為了搶攻這波紅利，吳文永宣布永達將實施成立 25 年來最激勵的業代增員策略。過去保險業新人津貼頂多 10% 左右，永達這次直接將新人首季業績獎金加碼至 FYC(首年度佣金) 的 50%，個人單月最高可獲 6.75 萬元津貼金。

此外，更推出「十萬獵英計畫」，主管只要增援四名成員，且成員達成基本考核，主管即可獲頒 10 萬元獎金。吳文永強調，永達要的不僅是業務員，而是「保險企業家」。透過「三本創業」(本人、本錢、本事) 模式，協助社會新鮮人或中年轉業者在永達平台圓夢，目標要在一年內增加 500 名業務部隊，將總人數推升至 2500 人規模。