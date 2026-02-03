鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-03 19:01

永達保經今 (3) 日舉行新春記者會，儘管 2025 年中國大陸市況仍處低迷，但在董事長吳文永帶領下仍交出不錯的成績單，新契約保費收入達新台幣 39 億元，展望 2026 年，永達訂出五項營運目標，包括新契約保費挑戰 60 億元、營業收入 30.18 億元、主管人力 3000 人、 MDRT(百萬圓桌會員) 350 位，以及品質指標 13 個月繼續率 98%。

面對超高齡社會與金融轉型挑戰，永達保經憑藉精準的「高資產配置」與「退休規劃」定位，展現強大品牌韌性。2025 年數據顯示，13 個月保單繼續率高達 97%，顯見客戶對專業服務的高度忠誠。

其中，永達特有的「接續服務機制」成效卓著，2025 年不僅處理了多筆「孤兒保單」，更轉化出 4.13 億元的新契約保費，平均每件保單保費高達 33 萬元。這數據背後隱含的是高資產族群對風險保障、稅務規劃及財富傳承的強烈需求，該客群規模在過去五年內已成長 68%。

在人才培育上，素有「MDRT 搖籃」美譽的永達保經，MDRT 會員達 310 位，累計終身會員人數高達 112 人，2026 年目標提升至 350 位。

永達保經正致力於「人機協作」轉型，透過 AI 智能輔助業務代表提供精準風險分析，讓服務不再僅止於傳統推銷，而是數據驅動的客製化顧問。為了提供頂級人才更完善的發展空間，永達自建的「永達承德大樓」預計於 2027 年正式啟用。這不僅是保經業唯一的自建企業總部，內部更規劃了 VVIP 專屬服務區與卓越人才基地，象徵永達深耕台灣市場、開創保經業新局的決心。