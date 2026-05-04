鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 17:36

保誠人壽宣布，董事會已核准 2026 年紅利宣告，過去 13 年所銷售的分紅保單，皆維持在 100% 中分紅以上之優異水準；2025 年全球經濟成長動能趨緩且有諸多政治不確定性，但受益於貨幣政策轉趨寬鬆及科技創新需求等正面因素，股債市價格普遍收高，加上保誠人壽持續紀律性的控管匯率等風險，分紅帳戶報酬持續穩健，部分保單之分紅更達 120%。

保誠人壽過去13年所售分紅保單 皆達100%中分紅以上水準。(圖/保誠人壽提供)

保險承諾的核心，在於以穩健經營穿越市場波動。2026 年接軌台灣新會計制度 IFRS17 後，保誠人壽淨值比仍維持在高於監理要求的水準，展現穩健的經營能力並支持長期發展；同時，在台灣新一代清償能力制度下，面對更嚴謹的資本與風險衡量標準，保誠人壽資本適足率亦遠高於監理要求之 100% 水準，充分展現雄厚資本、高度財務韌性與成熟風險管理能力，並以穩健財務落實守護客戶的承諾。

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另外，保誠人壽為國內唯一獲得中華信評 「twAAA」最高評級、且展望「穩定」之外商壽險公司，印證了嚴謹的公司治理與強健財務體質，也展現保誠集團國際資源支持下的深厚實力。保誠人壽將集團跨國的專業成熟度，全面落實於資產配置、風險管理與分紅保單經營策略中，堅持長期佈局、拒絕短期投機，以最嚴謹的投資操作因應市場環境變化。

每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以長期平穩的紅利分配政策，確保未來年度的保單紅利水準合乎平穩性原則，以謹慎投資及達成長期穩定分紅為目標，以實現保險在守護及防範風險的價值。

作為國內少數長期深耕分紅保單的保險公司，保誠人壽除具備業界最完整、多元的商品外，也擁有多元通路，包含銀行、保經代、以及業界唯一結合專業顧問與遠距投保的「多媒體行銷服務」。同時發揮「以客為本」的精神，以創新商品滿足客戶需求，為業界唯一推出結合特定傷病、長期照顧及醫療保障的分紅綜合型保險，並長期深入了解客戶在不同人生階段的保險需求，推出各類如金流型、累積型及保障型的分紅保單，以滿足消費在健康保障、子女教育、資產規劃與傳承及樂活退休，亦即「H.E.A.R.」四大面向的保險需求。