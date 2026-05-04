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截至台北時間2026年5月5日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計2家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|254.91億
|717.3%
|南電-電子零組件業
|44.51億
|39.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|254.91億
|40.3%
|南電-電子零組件業
|44.51億
|3.7%
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達2家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有0家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|2家
|大於50億
|>= 0%
|0家
|大於50億
|< 0%
|0家
|大於50億
|<= -20%
|0家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|254.91億
|717.3%
|南電-電子零組件業
|44.51億
|39.5%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|254.91億
|40.3%
|南電-電子零組件業
|44.51億
|3.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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