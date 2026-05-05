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營收速報 - 偉詮電(2436)4月營收3.90億元年增率高達30.48％

鉅亨網新聞中心

偉詮電(2436-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3.90億元，年增率30.48%，月增率11.08%。

今年1-4月累計營收為14.38億元，累計年增率31.39%。

最新價為73.5元，近5日股價上漲1.65%，相關半導體業上漲2.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1534 張
  • 外資買賣超：+1816 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-282 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3.90億 30% 11%
26/3 3.52億 26% 25%
26/2 2.82億 9% -32%
26/1 4.14億 61% 38%
25/12 3.01億 11% -12%
25/11 3.44億 21% 23%

偉詮電(2436-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC。研發生產銷售數位式積體電路、類比式IC。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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