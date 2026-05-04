鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾仕得塗料系統(AXTA-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對艾仕得塗料系統(AXTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.56元，其中最高估值2.7元，最低估值2.42元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.7(2.7)
|3.02
|3.29
|3.47
|最低值
|2.42(2.42)
|2.5
|2.55
|3.47
|平均值
|2.57(2.58)
|2.8
|3.03
|3.47
|中位數
|2.56(2.6)
|2.8
|3.1
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|53.05億
|56.45億
|57.13億
|55.30億
|最低值
|51.69億
|52.82億
|54.23億
|55.30億
|平均值
|52.17億
|54.05億
|55.46億
|55.30億
|中位數
|52.17億
|53.71億
|55.23億
|55.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.14
|0.86
|1.21
|1.78
|1.74
|營業收入
|44.16億
|48.84億
|51.84億
|52.76億
|51.17億
詳細資訊請看美股內頁：
艾仕得塗料系統(AXTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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