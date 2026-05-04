鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.32元上修至4.4元，其中最高估值5.95元，最低估值3.63元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.95(5.42)6.097.138.14
最低值3.63(3.63)3.043.185.36
平均值4.44(4.38)4.755.256.3
中位數4.4(4.32)4.835.265.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.58億74.83億77.06億74.81億
最低值62.36億59.13億65.13億74.28億
平均值67.55億68.64億72.20億74.55億
中位數67.63億68.14億73.18億74.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.615.780.780.182.03
營業收入65.56億87.54億45.16億43.25億52.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAR

相關行情

台股首頁我要存股
Antero Resources Corp39.53+1.65%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty