盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.06%，報569.63美元
鉅亨網新聞中心
美光科技(MU-US)截至台北時間04日21:33股價上漲27.42美元，報569.63美元，漲幅5.06%，成交量5,059,279（股），盤中最高價569.92美元、最低價557.79美元。
美股指數盤中表現
美光科技(MU-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.16%
- 近 1 月：+48.05%
- 近 3 月：+29.27%
- 近 6 月：+131.02%
- 今年以來：+89.98%
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