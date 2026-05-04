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盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.06%，報569.63美元

鉅亨網新聞中心

美光科技(MU-US)截至台北時間04日21:33股價上漲27.42美元，報569.63美元，漲幅5.06%，成交量5,059,279（股），盤中最高價569.92美元、最低價557.79美元。

美股指數盤中表現

美光科技(MU-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.16%
  • 近 1 月：+48.05%
  • 近 3 月：+29.27%
  • 近 6 月：+131.02%
  • 今年以來：+89.98%

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美股美股盤中盤中速報美光科技

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美光科技584.6138+7.82%

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