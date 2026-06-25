盤中速報 - 帕卡(PCAR-US)大漲5.08%，報122.98美元
鉅亨網新聞中心
帕卡(PCAR-US)截至台北時間25日22:48股價上漲5.95美元，報122.98美元，漲幅5.08%，成交量414,443（股），盤中最高價122.98美元、最低價117.86美元。
美股指數盤中表現
帕卡(PCAR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.26%
- 近 1 月：+7.02%
- 近 3 月：+1.06%
- 近 6 月：+4.95%
- 今年以來：+6.87%
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