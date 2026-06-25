鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報77.47美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間25日22:47股價下跌4.09美元，報77.47美元，跌幅5.01%，成交量1,506,741（股），盤中最高價80.15美元、最低價76.86美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.37%
  • 近 1 月：-4.53%
  • 近 3 月：+19.63%
  • 近 6 月：-49.39%
  • 今年以來：-49.7%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A77.53-4.93%

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