鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至27.79元，預估目標價為242.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2026年EPS預估：中位數由26.74元上修至27.79元，其中最高估值34.8元，最低估值23.2元，預估目標價為242.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.8(34.8)
|31.9
|27.12
|最低值
|23.2(23.2)
|23.05
|23
|平均值
|28.02(27.19)
|25.89
|25.32
|中位數
|27.79(26.74)
|25.87
|25.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|673.05億
|703.80億
|670.06億
|最低值
|610.86億
|633.44億
|660.90億
|平均值
|626.95億
|659.12億
|665.48億
|中位數
|625.38億
|658.30億
|665.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|38.06
|營業收入
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
|676.85億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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