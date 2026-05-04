鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)EPS預估下修至-3.46元，預估目標價為119.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.37元下修至-3.46元，其中最高估值-2.64元，最低估值-4.1元，預估目標價為119.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.64(-2.64)
|-3.26
|-3.35
|-2.64
|最低值
|-4.1(-4.1)
|-5.23
|-7.91
|-6.4
|平均值
|-3.43(-3.42)
|-4.22
|-4.54
|-4.5
|中位數
|-3.46(-3.37)
|-4.25
|-4.25
|-4.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.24億
|9,745萬
|8,157萬
|1.16億
|最低值
|1,000萬
|-1,300萬
|-2,500萬
|-4,100萬
|平均值
|8,100萬
|4,097萬
|4,124萬
|5,173萬
|中位數
|8,737萬
|4,239萬
|4,664萬
|6,000萬
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.09
|-2.87
|-2.52
|-2.98
|-3.69
|營業收入
|7,283萬
|4,683萬
|7,859萬
|4,707萬
|3,921萬
詳細資訊請看美股內頁：
Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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