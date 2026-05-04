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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)EPS預估下修至-3.46元，預估目標價為119.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.37元下修至-3.46元，其中最高估值-2.64元，最低估值-4.1元，預估目標價為119.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.64(-2.64)-3.26-3.35-2.64
最低值-4.1(-4.1)-5.23-7.91-6.4
平均值-3.43(-3.42)-4.22-4.54-4.5
中位數-3.46(-3.37)-4.25-4.25-4.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.24億9,745萬8,157萬1.16億
最低值1,000萬-1,300萬-2,500萬-4,100萬
平均值8,100萬4,097萬4,124萬5,173萬
中位數8,737萬4,239萬4,664萬6,000萬

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.09-2.87-2.52-2.98-3.69
營業收入7,283萬4,683萬7,859萬4,707萬3,921萬

詳細資訊請看美股內頁：
Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKYMR

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