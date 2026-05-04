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鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為185.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.55元，其中最高估值4.7元，最低估值4.15元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.7(4.36)5.926.856.61
最低值4.15(4.12)4.95.656.61
平均值4.54(4.2)5.556.456.61
中位數4.55(4.19)5.536.546.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.56億59.67億66.25億61.60億
最低值46.05億51.53億56.91億61.60億
平均值49.40億56.66億63.89億61.60億
中位數49.90億56.18億64.92億61.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.612.383.371.974.31
營業收入24.62億29.09億32.64億30.06億38.93億

詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNVT

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