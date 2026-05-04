鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為185.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.55元，其中最高估值4.7元，最低估值4.15元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.7(4.36)
|5.92
|6.85
|6.61
|最低值
|4.15(4.12)
|4.9
|5.65
|6.61
|平均值
|4.54(4.2)
|5.55
|6.45
|6.61
|中位數
|4.55(4.19)
|5.53
|6.54
|6.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.56億
|59.67億
|66.25億
|61.60億
|最低值
|46.05億
|51.53億
|56.91億
|61.60億
|平均值
|49.40億
|56.66億
|63.89億
|61.60億
|中位數
|49.90億
|56.18億
|64.92億
|61.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.61
|2.38
|3.37
|1.97
|4.31
|營業收入
|24.62億
|29.09億
|32.64億
|30.06億
|38.93億
詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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