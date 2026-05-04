鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至-1.55元，預估目標價為38.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-1.55元，其中最高估值-0.06元，最低估值-2.1元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.06(-0.06)
|-0.25
|-0.78
|最低值
|-2.1(-2.1)
|-2.29
|-2.44
|平均值
|-1.31(-0.94)
|-1.15
|-1.51
|中位數
|-1.55(-0.63)
|-0.96
|-1.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|84.06億
|90.53億
|96.54億
|最低值
|64.62億
|68.78億
|40.33億
|平均值
|70.46億
|76.68億
|76.35億
|中位數
|70.00億
|73.30億
|84.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|-0.89
|-0.25
|營業收入
|40.71億
|46.56億
|49.19億
|57.82億
|65.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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