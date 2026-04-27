鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-27 17:34

根據全台實體通路暨傑昇通信門市銷售資料彙整顯示，三月份全台智慧型手機總銷量約 41.8 萬台，相較於二月份的 42 萬台微幅減少 1%，然而在銷量略減的背景下，銷售總額反而增加 1%。

本月最熱銷的單機寶座依舊由蘋果 iPhone 17（256GB）蟬聯，最令人驚豔的則是三星 Galaxy S26 Ultra（12GB/512GB）強勢空降排行榜第四名，不僅奪得全台最熱銷安卓手機與最熱銷旗艦雙冠王，更打破過往旗艦新機難以在首月進入前五名的通路天花板。

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全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信分析，蘋果 iPhone 17 系列在三月依然穩守榜單前三強，梯隊式的產品佈局構築嚴實的品牌防線，但整體買氣卻呈現明顯疲態。排行榜上的單機銷量全線走低，iPhone 17（512GB）重挫 25%，換機動能面臨結構性阻力，除了部分通路反映的零組件供應缺貨問題外，消費者對於「性價比」的追求已延伸至蘋果生態系內部。

主打萬元級距的新生力軍 iPhone 17e（256GB），定位為目前市場上最便宜的 iPhone，精準切中預算型果粉的需求，空降排行榜第七名，預期隨後的母親節檔期再加大補貼力道，有望成為下一波換機潮的核心動能。

蘋果買氣的收縮，讓三星得以展現教科書級的突圍，本月以 8 席入榜數持續超越蘋果。過往安卓陣營多仰賴萬元以下的入門機或中階機撐場，隨著三星 Galaxy S26 Ultra（12GB/512GB）空降第四名，顯見三星透過預購期間的規格升級優惠，有效提升消費者平均購機價值，也在品牌內部達成完美的代際交替，「小升大」行銷策略著實成功。

相對地，前代旗艦 Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）雖仍位居排行榜第十八名，但銷量暴跌 31%，成為本月跌幅最劇烈的機型，傑昇通信表示，三星正透過 S26 系列首月強攻與前代庫存迅速退場，重塑旗艦價格標竿。

中階與入門市場的波動同樣引人注目，特別是長期蟬聯安卓機王的 Galaxy A56（12GB/256GB），本月位居排行榜第五名，單機買氣略減 7%，依然維持穩健表現。

傑昇通信指出，由於接任機型 Galaxy A57 的定價策略有平均 7% 的漲幅，使得消費者在選購時更顯猶豫，除了價格因素外，更考量規格紅利是否足以抵銷漲幅；相較之下，精明的消費者極可能在 A56 完全斷貨前進行搶購，恐出現「舊機比新機更熱銷」的現象。

三星旗艦的登頂，預示消費者開始對當下價值與保值性，進行更嚴苛的評估。而 OPPO 受全球半導體與記憶體成本劇烈波動影響，在本月陸續完成漲價後僅佔三席，定位在入門級距的 OPPO A6s（6GB/128GB），銷量倍數成長，從上月的第十九名一路過關斬將攀升至第十一名。

調漲後的 Reno15（12GB/256GB）與 Reno15 Pro Max 就沒這麼幸運，排行榜上名次大幅後退、通路銷量也跟著顯著下滑。

傑昇通信觀察，OPPO A6s（6GB/128GB）之所以能逆勢成長，一方面是通路與系統業者的專案配合推動，另一方面則是入門機的定價彈性低，品牌在調整中高階產品售價的同時，為維持市佔率，並未調漲 A6s（6GB/128GB），反而選擇自行吸收部分虧損，確保價格優勢，以維持基本的通路流量。