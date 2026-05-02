鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-02 09:39

隨著衛星直連手機技術加速成熟，全球衛星業者正積極將服務重心從傳統寬頻轉向行動通訊市場。研調機構 TrendForce 預估，2026 年全球手機直連衛星市場規模將年增 49% 達到 76 億美元。這股趨勢預料將為台灣射頻天線與相關前端零組件廠商帶來全新發展機遇。

目前衛星通訊手機主要集中在高階市場，Apple(AAPL-US) 在 2025 年以 71.6% 的市占率位居全球主導地位。Counterpoint research 進一步看好衛星連線功能普及化，預計到 2030 年具備相關功能的智慧手機出貨占比將大幅提升至 46%。

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目前的技術路線分為 Apple 與華為採取的封閉整合方案，以及三星與小米等 Android 陣營靠向的 3GPP 標準規範。隨著行動通訊標準 3GPP Release 17 與 Release 18 持續納入相關規範，手機直連衛星技術正逐步解決偏遠地區無地面基地台的通訊困境。