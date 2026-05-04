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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由65.92元下修至65.01元，其中最高估值74.2元，最低估值59.1元，預估目標價為2835元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|74.2(74.2)
|147.47
|406.51
|最低值
|59.1(51.39)
|77.75
|127.03
|平均值
|65.71(65.41)
|112.13
|186.17
|中位數
|65.01(65.92)
|111.95
|167.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|673,339,810
|1,102,218,000
|2,288,915,490
|最低值
|594,689,580
|767,712,000
|911,680,000
|平均值
|643,722,720
|926,447,410
|1,352,382,580
|中位數
|646,966,970
|930,724,500
|1,354,009,460
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|105,319,255
|106,386,578
|76,978,637
|118,141,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,965,682
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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