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盤中速報 - 恆生科技指數上漲169.65點至5040.97點，漲幅3.48%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日11:21，恆生科技指數上漲169.65點（或3.48%），暫報5040.97點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.63%
  • 近 1 月：+4.11%
  • 近 3 月：-10.9%
  • 近 6 月：-17.75%
  • 今年以來：-11.69%

焦點個股


採購及供應鏈管理概念領漲+12.79%。其中 凱順控股(08203-HK) 上漲 71.43% ; 卓爾智聯(02098-HK) 上漲 4.21% ; 百德國際(02668-HK) 上漲 3.17% 。

半導體概念領漲+8.46%。其中 康特隆(01912-HK) 上漲 31.91% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 上漲 22.9% ; 上海復旦(01385-HK) 上漲 9.26% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數採購及供應鏈管理半導體

相關行情

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凱順控股0.300+71.4%
卓爾智聯0.091-4.21%
百德國際0.320+1.59%
康特隆0.620+31.9%
AV CONCEPT HOLD1.480+13.0%
上海復旦41.960+7.98%

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