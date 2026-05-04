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盤中速報 - 恆生指數上漲514.4點至26290.93點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日11:03，恆生指數上漲514.4點（或2%），暫報26290.93點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.78%
  • 近 1 月：+2.63%
  • 近 3 月：-3.94%
  • 近 6 月：-1.46%
  • 今年以來：+0.57%

焦點個股


採購及供應鏈管理概念領漲+9.32%。其中 凱順控股(08203-HK) 上漲 71.43% ; 卓爾智聯(02098-HK) 上漲 4.21% ; 百德國際(02668-HK) 上漲 3.17% 。

半導體概念領漲+6.80%。其中 康特隆(01912-HK) 上漲 31.91% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 上漲 21.37% ; 上海復旦(01385-HK) 上漲 6.54% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數採購及供應鏈管理半導體

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恆生指數26235.89+1.78%
凱順控股0.300+71.4%
卓爾智聯0.091-4.21%
百德國際0.320+1.59%
康特隆0.630+34.0%
AV CONCEPT HOLD1.530+16.8%
上海復旦42.000+8.08%

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