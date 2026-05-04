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盤中速報 - 恆生科技指數上漲146.21點至5017.53點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日10:40，恆生科技指數上漲146.21點（或3%），暫報5017.53點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.63%
  • 近 1 月：+4.11%
  • 近 3 月：-10.9%
  • 近 6 月：-17.75%
  • 今年以來：-11.69%

焦點個股


採購及供應鏈管理概念領漲+9.32%。其中 凱順控股(08203-HK) 上漲 71.43% ; 卓爾智聯(02098-HK) 上漲 4.21% ; 百德國際(02668-HK) 上漲 3.17% 。

餐飲概念領漲+4.99%。其中 榮暉控股(08213-HK) 上漲 65.64% ; 生活概念(08056-HK) 上漲 53.85% ; 快餐帝國(01843-HK) 上漲 10.74% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數採購及供應鏈管理餐飲

相關行情

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凱順控股0.300+71.4%
卓爾智聯0.091-4.21%
百德國際0.320+1.59%
榮暉控股%
生活概念0.390+50.0%
快餐帝國0.172+15.4%

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