盤中速報 - 恆生科技指數上漲146.21點至5017.53點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日10:40，恆生科技指數上漲146.21點（或3%），暫報5017.53點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.63%
- 近 1 月：+4.11%
- 近 3 月：-10.9%
- 近 6 月：-17.75%
- 今年以來：-11.69%
焦點個股
採購及供應鏈管理概念領漲+9.32%。其中 凱順控股(08203-HK) 上漲 71.43% ; 卓爾智聯(02098-HK) 上漲 4.21% ; 百德國際(02668-HK) 上漲 3.17% 。
餐飲概念領漲+4.99%。其中 榮暉控股(08213-HK) 上漲 65.64% ; 生活概念(08056-HK) 上漲 53.85% ; 快餐帝國(01843-HK) 上漲 10.74% 。
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