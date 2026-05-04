盤中速報 - 恆生科技指數上漲151.92點至5023.24點，漲幅3.12%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日09:50，恆生科技指數上漲151.92點（或3.12%），暫報5023.24點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.63%
- 近 1 月：+4.11%
- 近 3 月：-10.9%
- 近 6 月：-17.75%
- 今年以來：-11.69%
焦點個股
半導體概念領漲+4.22%。其中 康特隆(01912-HK) 上漲 19.15% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 上漲 17.56% ; 上海復旦(01385-HK) 上漲 6.59% 。
廣告及宣傳概念領漲+3.89%。其中 律齊文化(00550-HK) 上漲 26.67% ; 豆盟科技(01917-HK) 上漲 23.53% ; 毛記葵涌(01716-HK) 上漲 22.13% 。
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