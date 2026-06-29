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盤中速報 - 恆生科技指數上漲170.59點至4426.18點，漲幅4.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日11:37，恆生科技指數上漲170.59點（或4.01%），暫報4426.18點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.57%
  • 近 1 月：-12.95%
  • 近 3 月：-10.93%
  • 近 6 月：-22.62%
  • 今年以來：-22.85%

焦點個股


生物科技概念領漲+7.05%。其中 榮昌生物(09995-HK) 上漲 14.79% ; 康諾亞－Ｂ(02162-HK) 上漲 14.52% ; 康方生物(09926-HK) 上漲 12.73% 。

食品添加劑概念領漲+5.42%。其中 老恒和釀造(02226-HK) 上漲 21.57% ; 雲白國際(00030-HK) 上漲 5.96% ; 椰豐集團(01695-HK) 上漲 4.94% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數生物科技食品添加劑

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榮昌生物80.400+15.4%
康諾亞－Ｂ73.200+14.3%
康方生物94.100+13.0%
老恒和釀造0.620+21.6%
雲白國際0.255+8.51%
椰豐集團0.085+4.94%

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