盤中速報 - 恆生科技指數上漲170.59點至4426.18點，漲幅4.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日11:37，恆生科技指數上漲170.59點（或4.01%），暫報4426.18點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.57%
- 近 1 月：-12.95%
- 近 3 月：-10.93%
- 近 6 月：-22.62%
- 今年以來：-22.85%
焦點個股
生物科技概念領漲+7.05%。其中 榮昌生物(09995-HK) 上漲 14.79% ; 康諾亞－Ｂ(02162-HK) 上漲 14.52% ; 康方生物(09926-HK) 上漲 12.73% 。
食品添加劑概念領漲+5.42%。其中 老恒和釀造(02226-HK) 上漲 21.57% ; 雲白國際(00030-HK) 上漲 5.96% ; 椰豐集團(01695-HK) 上漲 4.94% 。
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