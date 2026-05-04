鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 11:05

隨著醫療科技進步與長壽趨勢，台灣已正式進入超高齡社會，民眾對於資產配置的需求，轉向追求「穩健現金流」與「家族資產傳承」雙重目標。在多變的經濟環境下，如何確保退休品質不縮水，並將愛與財富圓滿傳遞給下一代，成為國人資產規劃的重中之重。

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對於正值壯年、積極規劃退休藍圖的族群而言，穩定的現金流是老後安心的關鍵。「鑫富雙盈」是二年期和三年期繳費的「還本型」終身保險，讓保戶能以較短的時間完成財務佈局，該商品最大的特色在於「還本」與「分紅」雙重效益，自第一保單週年日起，只要被保險人生存，即可年年領回生存保險金，至被保險人保險年齡達 109 歲之保單週年日止，透過確定的給付機制，快速實現退休後的穩定現金流。

此外，保戶還有機會享有「年度保單紅利」與「終期保單紅利」，透過分享保險公司分紅帳戶的經營成果，不僅能協助抵禦通膨，更能厚實資產底氣。此商品投保年齡上限達 77 歲，對屆退或高齡族群極為友善，是打造「退休存摺」的首選。新光人壽提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配仍視實際經營成果而定。

針對高資產或有財富傳承需求的族群，「世代傳紅」繳費年期可選擇四年期或六年期，強調「保障與資產的長期增值」，結合壽險保障與分紅增值機制，且該商品的年度保單紅利有機會自第六保單年度起發放，以「增額繳清保險金額」的方式將紅利直接轉入壽險保額，在累積財富的同時，打造更堅實的家庭保障。