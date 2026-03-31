鉅亨新聞中心 2026-03-31 09:40

在全球資金流動加劇與政策分歧的影響下，新臺幣近期呈現區間震盪格局，升貶走勢日益反覆，使得投資環境的不確定性明顯升溫。同時，隨著美國聯準會政策逐步轉向，利率雖維持相對高檔，但卻缺乏明確趨勢，導致市場觀望氣氛愈發濃厚。

在這樣的市場背景下，過去仰賴匯差或利差創造收益的策略正逐漸面臨挑戰。對多數台灣投資人而言，與其在市場波動中追逐報酬，不如回歸更務實的資產配置思維「優先守住本金、建立穩定現金流」。

也因此，以新臺幣計價的還本型保單正逐漸受到關注。相較於容易受匯率波動影響的外幣資產，這類商品可降低匯兌風險，並透過制度化給付機制，協助投資人建立長期穩定的現金流來源，成為退休規劃的重要一環。

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迎戰高齡人生 為退休生活提前布局

隨著國人平均壽命延長，人生下半場的生活安排愈來愈受重視，如何及早建構穩定現金流，已成為財務規劃重點。為協助民眾提早準備未來所需資金，臺銀人壽推出能鎖利之固定利率型「年年加鑫還本終身保險（定期給付型）」，採新臺幣收付，可降低匯率波動帶來的不確定性，且保戶分 6 年輕鬆存繳保費，邊存即邊領生存保險金至終身，可作為退休後穩定的收入來源。

根據內政部 113 年統計資料，國人平均壽命已達 80.77 歲，若以 65 歲退休推算，往後仍有超過 15 年的生活支出需要準備。這也意味著，退休生活的財務規劃，不能只著眼於存下一筆錢，更重要的是這筆資金能否支應長期生活所需。也因此，除了勞保、勞退等基本保障外，愈來愈多人開始透過商業保險，提前布局退休後的資金準備。

6 年繳費終身保障 兼顧退休規畫與家庭保障

臺銀人壽表示，「年年加鑫」為固定利率還本型終身保險，採 6 年繳費、終身保障設計，除提供生存保險金與祝壽保險金外，也涵蓋身故保險金或喪葬費保險金，以及完全失能保險金，有助保戶在規劃退休現金流時，同步兼顧家庭保障與資產傳承。

在給付設計方面，保戶於第 1 至第 6 保單年度繳費期間，可依「表定年繳保費 ×1.7%× 保險金額 (萬)× 已經過保單年度數」領取生存保險金；自第 7 保單年度起，則按「保險金額 × 2%」逐年給付，等於每年都有一筆固定資金可運用，且能活到老、領到老，有助支應退休後的長期生活開銷。若保戶於保險年齡達 111 歲之保單週年日仍生存，可領取按保險金額 1.1 倍給付的祝壽保險金。

理賠金採分期給付設計 讓資產傳承更穩健

因應詐騙案件頻傳、投資風險升高，該保單也提供身故保險金分期定期給付機制，可依保戶需求預先安排給付期間與方式，讓受益人以分期方式領取保險金，不僅有助降低一次領取大額資金後的管理壓力，也可減少資產因受騙或運用不當而快速流失的風險，讓資產傳承更為穩健，同時兼顧家庭保障功能。

臺銀人壽指出，該保單適合三類型保戶，包括偏好穩健理財、希望降低市場波動干擾的族群；有退休現金流需求的準退休及退休族群；以及重視資產傳承、希望透過保險機制預先規劃資產移轉的民眾。