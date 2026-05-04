鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 15:24

台灣法巴人壽自 2023 年底正式開賣分紅保單以來，持續擴大分紅保單商品線，至今已累計推出七張分紅保單。隨著分紅保險業務逐步累積，法巴人壽也於今年 5 月 1 日，首度對外公告分紅保單的紅利實現率，最高達 105%，也成為公司分紅保單發展的重要里程碑。

分紅保單的紅利實現率是指當年度實際發放紅利金額 (保額) 與最可能紅利金額 (保額) 之比例，此次公告涵蓋四張分紅保單，在本次分紅年度均達成 100% 以上、最高達 105% 之紅利實現率水準，相關紅利將依各保單條款分配與給付。

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