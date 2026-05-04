鉅亨網記者陳于晴 台北
台灣法巴人壽自 2023 年底正式開賣分紅保單以來，持續擴大分紅保單商品線，至今已累計推出七張分紅保單。隨著分紅保險業務逐步累積，法巴人壽也於今年 5 月 1 日，首度對外公告分紅保單的紅利實現率，最高達 105%，也成為公司分紅保單發展的重要里程碑。
分紅保單的紅利實現率是指當年度實際發放紅利金額 (保額) 與最可能紅利金額 (保額) 之比例，此次公告涵蓋四張分紅保單，在本次分紅年度均達成 100% 以上、最高達 105% 之紅利實現率水準，相關紅利將依各保單條款分配與給付。
法巴人壽總經理黃宥甄指出，「自法巴人壽推出分紅保單以來，持續完善商品組合與管理機制，陸續推出涵蓋新台幣與外幣計價的分紅保單，滿足不同客群對保障、累積與穩健分配的多元需求。在保戶可獲得的紅利為可分配紅利的 85% 商品設計下，本次首度公告四張分紅保單之紅利實現率最高達到 105%，展現法巴人壽分紅保單在穩健經營及風險控管下的實際成果」。
分紅保單的紅利來源主要來自公司經營分紅保單之利潤，公司依實際經營結果進行評估，並考量可持續性 (清償能力)、可負擔性與平穩性原則，決定年度紅利金額與實現率。保單紅利並非保證給付，保戶在評估時，仍應回歸自身保障需求、財務規劃目標與風險承受度，法巴人壽也將依據經營成果，依規定公告相關分紅資訊，落實資訊揭露，協助保戶掌握保單權益狀況。
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