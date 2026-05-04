鉅亨網新聞中心 2026-05-04 11:30

在 2026 年北京車展上，「搶晶片」已成為各大車廠的首要任務，這場晶片荒的嚴峻程度正遠超市場預期。

記憶體價格暴漲 車廠晶片「慌」比想像中嚴重。(圖:取自北京車展官網)

今年第一季，記憶體市場出現驚人漲幅，單季飆升達 40% 至 50%，其中 DDR5 規格更是暴漲 300%，部分車規級型號的價格甚至翻了 10 倍。小米創辦人雷軍年初曾感嘆記憶體價格按季上漲，如今看來這番言論甚至顯得保守。

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蔚來汽車董事長李斌也對此提出警訊，單是記憶體漲價，就讓每輛高階電動車的生產成本增加約人民幣 3,000 至 5,000 元，若加上其他零組件，單車成本壓力逼近人民幣萬元，這將直接導致車價調漲或車廠被迫削減配備，讓消費者面臨雙輸局面。

這場危機表面上是運算能力的競爭，深層核心則是供應鏈邏輯的徹底失衡。過去記憶體產業主要受手機與 PC 需求驅動，具備穩定的週期性，但 AI 浪潮改寫了遊戲規則。

隨著訓練大型語言模型需要數萬顆搭載高頻寬記憶體（HBM）的 GPU，而 HBM 的毛利率比傳統 DRAM 高出 3 至 5 倍，三星、SK 海力士、美光等國際三大龍頭毫不猶豫地將八成以上的先進產能轉向 AI 產品。

由於晶圓廠產能恆定，高價搶奪產能的結果，便是讓車廠所需的 LPDDR、eMMC 及 UFS 等車規儲存晶片被擠到了供應鏈邊緣。理想汽車供應鏈高層更預警，2026 年車用記憶體晶片的供應滿足率可能不到 50%。

當汽車已超越房地產成為關鍵支柱產業時，供應鏈安全已上升至戰略層級。目前中國汽車年產銷雖突破 3,400 萬輛，新能源車占比也跨越五成大關，但車規級記憶體晶片的國產化率依然處於低點。

不過，國際大廠戰略性地「放低」車規市場，反而為在地供應鏈打開了歷史性的機會之窗。以佰維儲存（BIWIN）為首的業者正積極填補空缺，透過自研車規級控制器晶片、採用中國製 NAND 晶粒，並結合自主封裝測試與國產韌體，建構出完整的供應鏈閉環。

這些中國本土品牌正針對自駕域控制器的持續寫入需求優化演算法，並為 T-BOX 與車載事件紀錄儀（EDR）提供超低功耗與極端溫度下的數據可靠性，試圖在國際巨頭轉身追求 AI 高利潤的空檔中，搶佔車規市場的高地。