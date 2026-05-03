鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 05:10

上周六 (1 日) 傍晚，中國北京首都國際機場外聚集的飛機攝影愛好者鏡頭捕捉到一個引人注目畫面，一架美國空軍 C-17「環球霸王 III」運輸機降落在跑道上。這架隸屬於美國空軍第 437 空運聯隊的戰略運輸機現身北京，立刻引發外界高度關注與諸多聯想。

如此大載荷的軍用運輸機抵達，通常被視為高層訪問或重大外交活動的前置後勤信號，外界普遍猜測該運輸機跟中美之間可能於近期舉行的高層互動密切相關。

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對此，中國外交部雖未給出確切細節，但已多次回應關於中美元首會晤的猜測，並明確表示雙方外交工作團隊正為此保持聯繫與溝通。

在這架運輸機落地的前一天，中美雙方在外交與經貿層面同步完成新一輪高層溝通。中共中央政治局委員、外交部長王毅同美國國務卿盧比歐通話，「元首外交」成為這次通話的核心關鍵詞。

王毅強調，元首外交始終是中美關係的「定盤星」，盧比歐也回應稱美中關係是世界上最重要的雙邊關係，而元首外交是核心。上周四 (4 月 30 日)，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財長貝森特和貿易代表格里爾舉行視訊通話，雙方圍繞落實兩國元首釜山會晤共識、解決彼此關注的經貿問題及拓展合作進行了坦誠、深入、嚴密的交流。

幾乎與 C-17 運輸機抵達同時，一群由美國蒙大拿州共和黨參議員 Steve Daines 率領的跨黨派五人代表團於也在上周五正式展開訪中行，先後訪問上海和北京。Daines 是川普堅定支持者，也是共和黨內少數擁有在中國工作經驗 (曾任寶潔公司高層，在中國生活六年) 的政治人物，被普遍視為黨內對中溝通、尤其是推進經貿領域交流的關鍵人物。

中國人民大學國際關係學院教授刁大明指出，Daines 此行有助於繼續穩定兩國關係，若川普 5 月中訪問北京成行，此行恰好處於美方高層可能訪中的前置窗口期，可提前開展溝通、傳遞立場，為後續互動營造氛圍。

值得關注的是，Daines 在 3 月宣布不再尋求連任，這使他此趟中國行擁有更大的政治自由度與自主空間，無需受制於選舉政治的現實考量，能更多立足於自身理念與其認定的美國國家利益方向推進對中交流。

Daines 在行前表示，美中經濟總量合計約佔全球 40%，徹底脫鉤是錯誤策略，不能脫鉤但需降低風險。他也強調，必須確保美國在貿易和科技領域的競爭力。此行重點將關注中國基礎設施和「創新生態系統」，代表團成員將分別為航空、科技、造船、農業等美國核心產業州利益發聲，並打算搭乘中國高鐵從上海前往北京，親身對比中美基礎設施體驗。

從近期互動節奏來看，中美各層級、各領域交流正明顯升溫。自 4 月以來，美國橋水投資公司創辦人達利歐、黑石集團董事長蘇世民、奧爾布賴特石橋集團高級顧問薄邁倫 (美國商會前常務副會長) 及 GE 醫療、福特等高管相繼訪中，並會見何立峰、王文濤等中方官員。

此外，智庫與人文交流也展現積極訊號。自 4 月 10 日起，中美「乒乓外交」55 週年紀念活動在北京舉行，數百美國青少年參與。美國昆西研究所執行長 Lora Lumpe 率團訪問北京、上海。「中美智庫華盛頓專題對話」則在美國舉行，兩國專家學者就共同關注議題深研討。

然而，雙邊關係機遇與挑戰並存。美方近期在對中經貿、電信、晶片、學術交流等議題上仍推出單方面消極舉措，例如 4 月 16 日約 20 位中國學者持有效簽證赴美參會卻在西雅圖機場遭無理盤查並被拒入境，4 月 22 日美眾院外交事務委員會通過旨在限制 AI 技術流向中國《MATCH 法案》。

刁大明指出，在美方認定涉及國家核心競爭力的關鍵領域，兩國仍維持一定程度「脫鉤」狀態，美方在高層可能會晤前夕做出涉中消極動作，帶有向中方施壓的意味。

儘管如此，在上周四的經貿視頻通話中，雙方仍同意繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，增進共識、管控分歧、加強合作，推動經貿關係健康、穩定、可持續發展。