鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-27 19:07

國內刷卡機龍頭精誠金融 (7819-TW) 將於 5 月下旬掛牌上櫃，精誠金融看「 OMO 零售一條龍」是支付產業的終極型態，電子簽單普及率將越來越高，除了「刷卡機沒有需求問題」，也將強化更多附加價值和軟體服務；同時，下半年將啟動收單系統出海計畫，初步鎖定東南亞市場，預計 6 月有第一批團隊開始有踩線動作。

精誠金融董事長楊世忠說明，海外布局會跟著母公司精誠集團發展的方向，例如新加坡、越南、泰國、印尼和馬來西亞等地，以現有集團資源加快拓展。

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在政府非現金支付的政策推動下，國內金融科技支付產業三大領域的領先群漸形成，分別為第三方支付綠界科技、行動支付 LINE PAY，以及 OMO 支付精誠金融，隨著精誠金融掛牌上櫃，三大領頭羊將齊聚一堂，是國內金融科技產業重大的里程碑。

精誠金融的前身嘉利科技創立於西元 2000 年，長年為國內刷卡機端末設備市場龍頭，國內近 20 家金融機構均為客戶，擁有第三方支付營運平台並自行開發系統，同時具備線下多元自收單刷卡機開發及運營的能力。

精誠金融表示，開店潮、刷卡機升級、聚合支付整合等均是推升成長的動能。

去年精誠金融全年營收 5.3 億元，年增 10.13%，連續多年毛利率達到 40% 以上，稅後純益 6381 萬元，年增 14%，展望後市，精誠金融指出，以「生態合作、複製銷售、代理跨售、毛利為王」為四大發展策略，未來將加速市場拓展與生態合作，透過商戶堆疊方式帶動規模並快速提升市場滲透率。