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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至9.88元，預估目標價為713.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.13元下修至9.88元，其中最高估值20.11元，最低估值4.99元，預估目標價為713.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值20.11(20.11)51.0575.58
最低值4.99(4.99)14.9528.25
平均值11.24(11.36)26.3749.44
中位數9.88(10.13)25.9444.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值74,563,000125,674,900171,531,110
最低值50,538,56061,714,50078,592,420
平均值56,792,55079,781,210120,330,720
中位數54,334,09071,906,000110,868,640

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,946,775203,7275,816,58919,415,584
營業收入
(單位：新台幣千元)		40,172,99032,283,33142,252,57864,646,836

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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