鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至9.88元，預估目標價為713.5元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.13元下修至9.88元，其中最高估值20.11元，最低估值4.99元，預估目標價為713.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.11(20.11)
|51.05
|75.58
|最低值
|4.99(4.99)
|14.95
|28.25
|平均值
|11.24(11.36)
|26.37
|49.44
|中位數
|9.88(10.13)
|25.94
|44.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74,563,000
|125,674,900
|171,531,110
|最低值
|50,538,560
|61,714,500
|78,592,420
|平均值
|56,792,550
|79,781,210
|120,330,720
|中位數
|54,334,090
|71,906,000
|110,868,640
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,946,775
|203,727
|5,816,589
|19,415,584
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,172,990
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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