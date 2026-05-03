鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-03 11:11

台股加權指數 4 月創下狂飆 7203 點的驚天紀錄，市值超車英國和加拿大成為全球第六大，進入 5 月後，全球股市重頭戲是輝達預計於 5 月 20 日公布財報，台股交易員認為，傳統上的五窮六絕已不太適用，短線台股雖可能陷入過熱後的整理，但市場對於站穩 4 萬點大關抱持高度期待，在資金簇擁下，不預設高點。

外資 4 月買超台股 2481 億元，但就上周來看，外資則賣超 1922 億元，顯示大盤創高後的獲利調節。

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觀察外資過去一周賣超台積電 (2330-TW) 多達 1734 億元 (共 7.8 萬張)，其次為元大台灣 50(0050-TW) 達 105 億元，景碩 (3189-TW) 近 75 億元，欣興 (3037-TW) 和日月光投控 (3711-TW) 近 70 億元，臻鼎 - KY(4958-TW)、南電 (8046-TW) 也在 50 億元上下，多為股價創高的 AI 主流個股。

台股交易員認為，無論是大盤或是個股股價，技術面過熱後的回檔難免，事實上，資金正在積極湧入市場，換手速度快，在尚未看到有明顯灰犀牛襲擊的前提下，有望看見 4 萬點成為新底部支撐。

永豐投顧指出，5 月全球股市將迎來輝達第一季財報的洗禮，這次財報不僅僅是數字的揭曉，更是驗證「AI 紅利」是否能從軟體應用端回饋到硬體基建的關鍵時點，一旦財報亮眼，台積電和 CoWoS 封裝相關廠商將首先受惠。