鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為41.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.52元，其中最高估值0.95元，最低估值0.15元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.95(0.95)
|0.83
|0.82
|0.69
|最低值
|0.15(0.15)
|0.22
|0.28
|0.69
|平均值
|0.56(0.51)
|0.52
|0.55
|0.69
|中位數
|0.52(0.46)
|0.5
|0.57
|0.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.51億
|18.03億
|18.61億
|19.51億
|最低值
|16.87億
|17.34億
|18.16億
|18.68億
|平均值
|17.23億
|17.75億
|18.41億
|18.97億
|中位數
|17.28億
|17.77億
|18.47億
|18.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|1.13
|營業收入
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
|17.12億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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