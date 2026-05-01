鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2026-05-01 20:17

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.52元，其中最高估值0.95元，最低估值0.15元，預估目標價為41.00元。 ※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」 市場預估EPS 預估值 2026年 2027年 2028年 2029年 最高值 0.95(0.95) 0.83 0.82 0.69 最低值 0.15(0.15) 0.22 0.28 0.69 平均值 0.56(0.51) 0.52 0.55 0.69 中位數 0.52(0.46) 0.5 0.57 0.69 ‌

市場預估營收 預估值 2026年 2027年 2028年 2029年 最高值 17.51億 18.03億 18.61億 19.51億 最低值 16.87億 17.34億 18.16億 18.68億 平均值 17.23億 17.75億 18.41億 18.97億 中位數 17.28億 17.77億 18.47億 18.72億 歷史獲利表現 項目 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 EPS 0.48 0.26 1.34 0.26 1.13 營業收入 12.91億 15.17億 16.28億 16.72億 17.12億 詳細資訊請看美股內頁：

UDR不動產信託(UDR-US) 資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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