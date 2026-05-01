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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.37元上修至25.8元，其中最高估值29.89元，最低估值12.02元，預估目標價為256.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.89(29.89)
|24.8
|27.85
|31.05
|最低值
|12.02(12.02)
|13.22
|6.19
|31.05
|平均值
|24.3(24.11)
|18.68
|16.94
|31.05
|中位數
|25.8(25.37)
|19.02
|16.27
|31.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,544.28億
|1,662.04億
|1,298.66億
|最低值
|1,062.89億
|1,031.54億
|971.57億
|平均值
|1,325.70億
|1,254.62億
|1,138.83億
|中位數
|1,386.22億
|1,286.14億
|1,111.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|7.57
|營業收入
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
|1,227.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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