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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至24.77元，預估目標價為255.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.02元上修至24.77元，其中最高估值29.89元，最低估值12.02元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.89(29.89)24.827.8531.05
最低值12.02(12.02)13.226.1931.05
平均值23.58(23.28)18.516.7831.05
中位數24.77(23.02)18.3516.2731.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,628.18億1,662.04億1,298.66億
最低值1,062.89億1,031.54億971.57億
平均值1,343.26億1,274.77億1,161.54億
中位數1,386.22億1,260.58億1,179.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.2729.0424.928.587.57
營業收入1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億1,227.18億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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