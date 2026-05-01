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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至7元，預估目標價為445.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.69元上修至7元，其中最高估值9.91元，最低估值3.64元，預估目標價為445.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.91(8.71)15.8120.5121.28
最低值3.64(3.64)6.868.948.62
平均值7(6.7)10.411314.92
中位數7(6.69)10.412.3414.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值61.54億90.24億110.78億131.51億
最低值52.07億68.03億79.87億87.07億
平均值55.83億73.73億88.11億100.24億
中位數55.68億72.51億86.72億97.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.20-9.30-3.52-2.182.33
營業收入8.44億10.37億18.28億22.48億37.14億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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