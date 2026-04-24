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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至6.69元，預估目標價為446.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.57元上修至6.69元，其中最高估值8.71元，最低估值3.64元，預估目標價為446.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.71(8.71)15.0420.2831.56
最低值3.64(3.64)6.8610.0612.21
平均值6.7(6.69)10.413.0615.96
中位數6.69(6.57)10.2412.1914.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值61.54億90.24億110.78億131.51億
最低值52.07億66.73億76.62億84.16億
平均值55.59億73.46億87.67億99.84億
中位數55.72億72.74億86.64億95.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.20-9.30-3.52-2.182.33
營業收入8.44億10.37億18.28億22.48億37.14億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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