鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至22.91元，預估目標價為395.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.53元上修至22.91元，其中最高估值23.58元，最低估值20.33元，預估目標價為395.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.58(24.03)
|30.75
|37.06
|40.15
|最低值
|20.33(20.33)
|26.64
|31.47
|36.71
|平均值
|22.67(22.48)
|28.25
|33.91
|38.43
|中位數
|22.91(22.53)
|28.25
|33.45
|38.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|208.64億
|242.39億
|269.73億
|306.16億
|最低值
|197.54億
|225.72億
|252.19億
|306.16億
|平均值
|204.85億
|231.38億
|259.55億
|306.16億
|中位數
|206.26億
|230.61億
|258.72億
|306.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.63
|10.40
|13.69
|14.03
|10.92
|營業收入
|77.21億
|86.01億
|100.53億
|123.85億
|169.89億
詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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