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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至22.91元，預估目標價為395.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.53元上修至22.91元，其中最高估值23.58元，最低估值20.33元，預估目標價為395.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.58(24.03)30.7537.0640.15
最低值20.33(20.33)26.6431.4736.71
平均值22.67(22.48)28.2533.9138.43
中位數22.91(22.53)28.2533.4538.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值208.64億242.39億269.73億306.16億
最低值197.54億225.72億252.19億306.16億
平均值204.85億231.38億259.55億306.16億
中位數206.26億230.61億258.72億306.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.6310.4013.6914.0310.92
營業收入77.21億86.01億100.53億123.85億169.89億

詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLPLA

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